AJALOORÄNNAK ⟩ 1962. ja 1966. aasta MMid: Santiago lahingust skandaalse võiduväravani

Meeletud veerandfinaalid

Sellest, mis Põhja-Korea mängijatest hiljem sai, on kuulda olnud vastakaid teateid. Üks riigist põgenenud aktivist on näiteks rääkinud, et kohtas Portugali vastu avavärava löönud Seung-zin Pakki hiljem töölaagris, kuhu tema ja mitu teist mängijat saadeti, kuna nad olid võitu Itaalia üle tähistanud baaris ja see ei meeldinud Põhja-Korea juhtidele üldse. Inglaste 2002. aastal tehtud dokfilmis «The Game of Their Lives» eitavad Pak ja teised mängijad töölaagris olemist ning räägivad, kuidas neid tuntakse tänaval tänu kangelaslikule MMile veel aastakümneid hiljemgi ära.