Tänak avaldas heameelt, et suutis Ogier alistada enne prantslase rallikarussellilt taandumist

«Meil tõesti vedas. Minu eesmärk oli alati teda võita, kui ta oli veel meister ja sellega saime (2019. aastal – toim) hakkama. Oli hea, et saime sellega hakkama, enne kui ta pensionile jäi, kui tegelikult on te WRC legend – ta on võitnud nii mitmete autotootjatega,» vihjas Tänak intervjuus DirtFishile sellele, et Ogier tuli maailmameistriks tervelt kolme erineva meeskonnaga – Volksawgen, Ford ja Toyota.