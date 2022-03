Uuenenud süsteem tekitab Eesti esipaaris hooaja eel kerget segadust, kuid kokkuvõttes on kõik nende endi kätes

Tegu on Challenge-taseme turniiriga, eestlased alustavad otse põhiturniirilt, kus teeb kaasa 24 tiimi. Kvalifikatsioonist alustab 32 võistkonda, kellest kaheksa pääseb neljapäeval algavale põhiturniirile.

Uuendatud MK-sarjas on kokku kolm taset: Future, Challenge ja Elite 16.

Kõrgeim tase on Elite 16, kuhu on võimalik Challenge-tasemelt tõusta. Elite 16 turniiridel osalebki vaid 16 paari nii naistest kui ka meestest. Challenge taseme turniiridel osaleb 32 tiimi kvalifikatsioonis ja 24 paari põhiturniiril nii naistest kui meestest. Future taseme turniiridel osaleb nii naistest kui meestest 16 paari kvalifkatsioonis ja 16 põhiturniirlil.

Seitsmendat hooaega koos mängiva paari üks liikmetest, Mart Tiisaar rääkis avaetapi eel Eesti esiduo tegemistest.

Uuenenud MK-sari seisab ukse ees, ent küsimärke on sellega veel mitmeid. «Teoorias (uus süsteem) meeldib, aga pole veel näinud, kas praktikas toimib. Esimene aasta tuleb raske, kuna on vähe etappe ja ilmselt Elite ja Challenge on mõlemad väga täis. Praegu mängib palju mängijaid mitut taset paralleelselt, mis võiks tulevikus vähemaks jääda turniiri arvude kasvuga,» sõnas Tiisaar volley.ee-le uue süsteemi kohta.

Muutusi MK-sarjas veel lihvitakse, sest palju on nurisemist ja õhus on olnud isegi avaetapi boikoteerimine, ütleb Tiisaar. «Üks probleem on selles, et turniire on vähe. Ja nii tahavad Elite 16 paarid mängida ka Challenge'il. Ja meil, kes me oleme maailma top 30 seas ehk Challenge'is ja tahaksime Elite 16 sekka jõuda, on see raskem ja isegi Challenge'i etapile on keeruline peale saada, sest Elite 16 mängib ka seal. Ja siis ei saa Future-taseme mängijad oma turniiridele peale, sest sinna lähevad mängima Challenge-taseme mängijad,» kirjeldas Tiisaar uue sarja absurdsust.

Palju on siiski ka mängijate endi kätes ja kui hooaja alguses suudetakse hästi esineda, on edasi lihtsam. «Siin (Mehhikos – toim.) praegu on esimesed kolm turniiri, mis juba otsustavad suuresti ära, mismoodi meie hooaeg hakkab kujunema. Kui siin väga hästi mängime, võime hakata mängima Elite 16 sarja stabiilselt. Kui mängime keskmiselt hästi, siis kvalifitseeruksime MMile. Kui kehvasti mängime, siis jääme Challenge'ite peale. Ehk et kõik on siin oma kätes ja kindlasti sihime siit maksimumi,» lisas Tiisaar.

Seekordsel hooajaeelsel ettevalmistusel tehti mitmeid asju teisiti, suure muutusena on treeninglaagrites ja MK-etappidel kaasas pered, mis võimaldab meestel pikemalt kodust eemal olla.