FIA võib Tänakule ja Evansile tuska valmistanud reeglit muuta

Nüüd tunnistas värskelt FIA rallidirektoriks valitud Andrew Wheatley, et tõenäoliselt muudetakse reeglit nii, et sõitjad ei peaks väikse asja pärast rallit pooleli jätma. Praegu peavad võistlejad kohe jätma ralli pooleli, kui roheline tuli kustub ja masinast väljuma. Siis viiakse see karantiini, kus WRC-sarja tiimidele hübriidajameid valmistav Compact Dynamics selle üle vaatab.

«Pärast Rootsi rallit pole küsimustki, et see, mis Otiga juhtus, on meie fookuse tipus olnud, sest olukorrale polnud selgelt lahendust. Tavaliselt saavad insenerid väga kiirelt probleemiga öelda, et see oli A, B või C. Otti puhul polnud asi selge ja keskendume sellele põhjalikult, et teaksime, milles probleem oli ja saaksime edasi minna,» seletas Wheatley Autosportile antud intervjuus.