Uue hingamise leidnud rallitäht: ilmselt on see minu viimane võimalus

31-aastane Lappi sõitis möödunud hooajal kaasa vaid ühe MM-ralli, kui tuli Soomes neljandaks. See esitus avaldas muljet Toyota ninameestele, kes otsisid asendust Sebastien Ogier’le. Teatas ju prantslane juba eelmisel hooajal, et kavatseb tänavu sõita vaid osadel MM-rallidel.

Tänavu peetud kahest MM-rallist on Lappi sõitnud ühel, kui sai Rootsis kolmanda koha. «Usun, et olen näidanud, mida suudan. Mul pole endale vaja enam midagi tõestada. Veidi hullumeelne on mõelda, kus olin 12 kuud tagasi ja kus olen praegu,» lausus Lappi WRC kodulehele.

«Kui liiga põnevile satun, võib tekkida pinge, mis muudab kõik raskemaks. Parem on püsida rahulik. Eelmine aasta aitas selles mõttes palju kaasa. Tahan lihtsalt autorallit nautida. Ralli on minu kirg, aga elus on veelgi tähtsamaid asju, näiteks perekond. Praegu on mul hea tasakaal. Võtan sellest teisest võimalusest viimast,» lausus Lappi, kes on võistlustules ka järgmisel, Horvaatia MM-rallil.