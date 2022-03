Üllatus? Sébastien Ogier ei tulegi järgmisel MM-etapil starti, et mullust võitu kaitsta

2021. aastal kaheksanda MM-tiitli võitnud 38-aastane Ogier oli juba mõnda aega tagasi otsustanud, et täiskohaga teda WRC-sarjas enam sõitmas ei näe. Nii oligi põhjust loota, et Toyotaga rallide kaupa MM-sarjas osalev prantslane tuleb starti 21.-24. aprillini sõidetaval Horvaatia etapil, kuid täna avaldatud lõplikust stardinimekirjast teda ei leia.

Toyota on seega väljas sama koosseisuga nagu Rootsi rallil – Elfyn Evans, Kalle Rovanperä ja Esapekka Lappi. Neljanda sõitjana sõidab kõik MM-etapid kaasa Takamoto Katsuta.

Kokku tuleb starti 66 rallipaari ( täispikk stardinimekiri siin ), neist 11 Rally1-autodel. Hyundaid esindavad Ott Tänak, Thierry Neuville ja Oliver Solberg, M-Sport on välja pannud neli autot, mida roolivad Craig Breen, Gus Greensmith, Adrien Fourmaux ja Pierre-Louis Loubet.

Lisaks Tänakule on eestlastest stardis Georg Linnamäe (kaardilugeja James Morgan, WRC2-klass) ja Robert Virves-Aleks Lesk (Junior WRC).

Pärast kahte etappi juhib MM-sarja punktiarvestust Rovanperä (46 punkti), 14 silmaga jääb maha Neuville ja kolmas on Monte Carlo ralli võitnud Sébastien Loeb (27 punkti). Ogier on 19 punktiga viiendal kohal. Tänak on Rootsi ralli punktikatse võiduga teenitud viie silmaga alles 11. kohal.