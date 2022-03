Tiitlit ihkav rallitäht kogub MM-etapiks vormi legendaarsel võistlusel

Breen andis teada, et osaleb tänavu legendaarsel Sanremo Rallil, kus tema kasutada on Ford Fiesta Rally2 auto. Mõistagi pole rallil oluline võit, vaid saada hea tunnetus asfaldil, mida saaks realiseerida juba aprilli lõpus Horvaatia MM-rallil.

Seejuures läheb Breen Sanremo rallile tiitlikaitsjana, nii 2019. kui ka 2021. aastal õnnestus tal seal triumfeerida. Siiski tasub mainida, et toona kihutas ta vastavalt Škoda ja Hyundai roolis.

Iirlase sõnul on väga oluline saada pärast pikka pausi jälle ralliautoga kilomeetreid juurde. Võisteldi ju MM-sarjas viimati veebruaris, kui sõideti Rootsis ainus talveralli. Seal pidi Breen leppima ainult ühe punktiga, mille ta noppis punktikatselt.

«Olen väga õnnelik, et saan kinnitada Sanremo rallil osalemist. On päris pikalt saadud autost eemal oldud, ent Horvaatia MM-ralli on kohe ukse taga ja tuleb taas end vormi saada. Sanremo annab selleks kindlasti suurepärased võimalused,» lausus Breen sotsiaalmeedias.