Julge naine: Venemaal viibiv Ukraina laskesuusataja mõistis sõja hukka

Sidorova on endine Venemaa sportlane, kes vahetas kodakondsust 2021. aastal. Tal ei õnnestunudki veel Ukraina koondise eest debüteerida, ent ta andis selgelt mõista, mida arvab praegu Ukrainas toimuvast. See nõudis temalt aga väga suurt julgust, kuna sõjavastaseid ähvardab Venemaal vanglakaristus.

Venelanna tunnistas, et Venemaal on inimesed kahes leeris. Need, kes on sõja vastu ja need, kes pooldavad seda. «Venemaal on palju neid, kes mõistavad olukorda ja muretsevad Ukraina inimeste pärast. Samas leidub ka neid, kes toetavad seda õudust. Rahumeelseid inimesi ei võeta kuulda ja kõiki, kes enda meelt avaldavad, ootab vanglakaristus. Lihtne elu lihtsalt lõppeb ära,» jätkas Ukraina laskesuusataja.