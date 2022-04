Pohlak tagasiastumisele ei mõtle: see oleks reetmine, allaandmine või vastutusest kõrvale hiilimine

Eesti jalgpallikoondis langes uueks hooajaks Rahvuste liigas D-divisjoni ehk seitsme nõrgema Euroopa koondise sekka. Jalgpallifännid pole praeguse olukorraga rahul ning vaatavad Pohlaku suunas, kes on jalgpalliliidu juhtimise juures olnud riigi taasiseseisvumisest alates ning töötanud praegusel positsioonil viimased 15 aastat.

ETV AK spordiuudiste saates tunnistas Pohlak, et D-liigasse langemine on ka jalgpalliliidu jaoks katastroof, kuid otsustavaid mänge Küprosega mõjutas tugevalt meeskonda tabanud haigestumislaine. «Vaid viis mängijat olid kogu meeskonna peale terved. Kiidan põhimõtteliselt selle lähenemise heaks, et meeskond ja treenerid sellest ei rääkinud. On selge, et see mõjutas nende mängude tulemust väga tugevalt,» ütles Pohlak.

Samuti kaitses Pohlak koondise peatreenerit Thomas Häberlit, kes on tema sõnul viimane inimene, keda praegu süüdistada. «Näeme selgelt, kuidas eelmisel aastal koondis kasvas. Kuidas ta ehitas üles uue koondise, kuidas nii mängijad kui ka fännid olid õnnelikud, kuidas ta tõi uue suhtumise. Thomas on viimane inimene, kes vajaks praegu mahalaskmist. Ta tegi selles olukorras, nagu ka meeskond, kõik. Asjaolud langesid nende halvasti kokku. Ma ei taha ka hirmsasti vastu rinda taguda. Tuleb tõdeda, et meie uus tõus on õbluke ja esialgu õrnadel jalgadel,» lausus Pohlak.