Ott Tänak: Montes oli meil jõuludest veel rasvakõht ees

Kuna Horvaatia rallile eelnes ligemale kahe kuu pikkune paus, siis on seda meeskonnana maksimaalselt ära kasutatud, et masinat edasi arendada. «Paus andiis võimaluse asjadega edasi minna, aga teha on veel palju ja aasta jooksul oleks vaja veel palju areneda,» sõnas vahepeal ühe teist- ja ühe arenduspäeva teinud Tänak.