Tennist valitsevad noored ässad Swiatek ja Alcaraz

Poolatar Swiatek on pärast pikaaegse esireketi Ashley Barty tippspordist taandumist haaranud maailma parima mängija trooni. See ei ole küll šokeeriv, sest Swiatek oli üks neist, kellele esireketi kohta ennustati. Ootamatuks võib pidada aga seda, kui kindlalt troon tema ­istumise all on.