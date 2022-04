Eesti kurlingupaari jäi MMil esikümnest välja: keskmise mänguga olime play-off'ist väga kaugel

Eesti kurlingumängija Harri Lill tunnistas, et MMi tulemus jäi siiski kõvasti alla miinimumeesmärgile. «Oli häid hetki, aga keskmise mängu tasemega olime väga kaugel play-off´i seltskonnast. Positiivne on, et selle aasta tulemus on parem kui mullu ning Eesti mängib tänu sellele ka järgmisel aastal MMI tugevaimas A-divisjonis,» kommenteeris Lill.

«Ilmselgelt oleme pettunud, et ei suutnud näidata oma parimat mängu turniiri vältel. Eriti kahju on Rootsi mängust, kus me ei suutnud edu hoida. Heameel on, et suutsime säilitada koha järgmise aasta MMil ning Eesti ei pea kvalifikatsioone läbima,» lisas Marie Kaldvee.