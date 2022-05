Ameeriklased kardavad, et venelased ei tegutse Valijeva dopingujuhtumis ausalt

Valijeva ümber kerkis dopinguskandaal Pekingi olümpia ajal, kui selgus, et ta oli möödunud aasta detsembris andnud positiivse dopinguproovi. Juhtumit uurib Venemaa antidopinguagentuur (RUSADA), kuid Hirshlandi sõnul ei pruugita seda teha ausalt.

Tema sõnul suurendas seda kahtlust Venemaa presidendi Vladimir Putini sõnavõtt, kus ta astus Valijeva kaitseks välja. «Sellist täiuslikkust ei saa saavutada ebaausalt, lisaainete ja manipulatsioonidega. Teame väga hästi, et sellised ained pole iluuisutamises vajalikud,» ütles Putin oma kõnes.

«Kui sa näed Putinit Valijevat kaitsmas, siis tuleb endal küsida, et kui ta kaitseb Valijevat isegi enne, kui protsess on lõppenud, siis kuidas saame olla kindlad, et seda ei mõjutata,» küsis Hirshland intervjuus Washington Postile.