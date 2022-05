Rinnakas golfikaunitar andis vastuse põletavale küsimusele

Spiranac vastas Instagramis jälgijate küsimustele ning kui jutuks tuli taas tema rinnapartii, siis ohkas ta sügavalt, kuid ütles, et annab suureks jututeemaks olnud küsimusele vastuse.

«See on enimküsitud küsimus. Ma olen sel teemal tavaliselt nipsakas ja ei anna otsekohest vastust, aga täna ma teen seda. Jah, need on päris,» ütles Spiranac.

Ta heitis valgust ka oma eraelule, öeldes, et on olnud abielus, kuid on nüüd lahutatud. «Paneme selle elukogemuse alla,» arvas naine.