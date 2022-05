PM PARIISIS ⟩ Hea mäng Prantsusmaa lahtistel aitas Kanepit nii rahaliselt kui ka kohaliselt

Ühtlasi teenis Kanepi Pariisis 130 edetabelipunkti, mida on 120 võrra enam kui mullu, mil ta kaotas avaringis 6:4, 3:6, 0:6 tšehhitarile Markéta Vondroušovále.

See tähendab omakorda, et eestlanna kerkib ka maailma edetabelis. Kui enne Prantsusmaa lahtisi paiknes ta 46. realt, siis jooksvas WTA tabelis võib Kanepi nime leida juba 38 tabelirealt.

Muideks, kui jooksvast edetabelist juttu teha, siis Anett Kontaveit (WTA 5.) on hoolimata oma avaringi kaotusest kerkinud seal maailma teiseks reketiks. Tõsi, see võib siiski veel muutuda, sest jätkuvalt on Pariisis konkurentsis Paula Badosa (WTA 4.), Arõna Sabalenka (WTA 7.) ja Jessica Pegula (WTA 11.), kes kõik võivad meie valgepallurist mööduda.