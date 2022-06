Lõbu ihkav Neuville ei jaksa enam oodata

«Me töötame keskööni, ärkame kell 5 hommikul. Kolm rallit järjest pole me üldse tasu saanud, rääkimata Monte Carlost ja Rootsist, kus probleemid meilt hoo röövisid,» analüüsis Neuville Belgia rahvusringhäälingule antud intervjuus lühidalt oma hooaega.

«Laupäev? Mul on kopp ees olla ootavas positsioonis. Ma taha sõita ja lõbutseda, teha natuke autoga tööd. Oleme kolmandana rajal ja peame teed puhastama, peale vähese lõbu väga palju ilmselt oodata ei ole,» rääkis belglane.

«Hoolduspargis lõpetame täna umbes 21.45, siis lähme hotelli, kus on veel kaks tundi tööd videodega, teeme füsioteraapiat, siis on kesköö ja saame neli tundi magada. Laupäeval on sama,» rääkis Neuville eile õhtul.