Näpud põhjas: rahahädas Barcelona eriskummalised viisid kukrut täiendada

Legendaarsel jalgpallistaadionil abielutseremoonia läbiviimiseks peab loomulikult päris korralikult kukrut kergendama. 25 kuni 50 külalise puhul maksab teenus 1 600 eurot. Suurema pulma eest, kus on kuni 1000 külalist, küsitakse koguni 13 500 eurot.

Peale pulmaärisse sukeldumise on Barcelona pakkunud soovijatele välja võimaluse oma staadionil läbi viia erakohtumisi. See pole muidugi odav lõbu, sest tunniajase mängu eest peab iga osaleja maksma 300 eurot.

Barcelona loovate teenuspakettide taga on suured finantsraskused, mida üritatakse enne üleminekuakent leevendada, sest enda meeskonda on plaanis täiendada mitmete suurte nimedega. Suurimaks sihtmärgiks on Poola ründestaar Robert Lewandowski.