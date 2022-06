Pettunud Katrina Lehis dramaatilisest kaotusest: olin emotsiooni juba välja lasknud

Matš šveitslanna Pauline Brunneriga kulges tasavägiselt ja jõudis seisuni 14:14. Siis jõuti lähivõitlusse, elektroonika näitas, et Lehis tegi torke ning ta lasi lahti korraliku võiduröögatuse. Kuid vastane väitis, et tema mõõk ei tööta korralikult ja nõudis relvakontrolli. Kohtunik proovis, see ei töötanudki ja Lehiselt võeti torge ära.