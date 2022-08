Rapla hõikas välja esimese leegionäri

«See on meie jaoks esmakordne olukord, kus sellele positsioonile palkame välismaalase. Esialgse soovi järgi pidi see koht konkreetsele Eesti mängijale kuuluma. Kendalli puhul peaks tegemist olema korraliku «püssiga», kes ülikooli lõpetamise järel palgati otse Hispaania tippliigasse, mis tookord veel natuke liiga suureks ampsuks osutus. Austraalias jätkunud karjäär aga kinnitas, et tegemist on korraliku mängumehega,» kommenteeris klubi president Jaak Karp üleminekut.