Liidrikohal olev Tänak: tore, et auto on kiire, kuid tunne pole ikkagi see

«Meie auto on kiire, lihtsalt tunne pole õige. Masin on sõidetav, kuid see ei anna väga palju tagasisidet. Esimesel katsel surusin tavapärasest rohkem, teisel võtsin juba veidi tagasi, et leida selline hoog, kus tunneksin ennast mugavalt. Võib öelda, et hetkel on kõik kontrolli all,» sõnas Tänak WRC otse-eetris.

Seejärel uuriti saarlaselt, mis tunne tal roolis siis õigupoolest on, kui masin piisavalt tagasisidet ei anna? «Tunne on, et ma ei tunne, mida ma teen. Kui keeran või pidurdan, siis auto ei reageeri alati vastavalt. Kui sõidan aga piiri peal, on see probleemiks. Üldiselt on ajad siiski okeid, mis tähendab, et auto pole aeglane. Aga kindel on ka see, et ühel hetkel ärkavad Toyota kutid üles ja vajutavad gaasi põhja,» lausus saarlane.

Tänaku kiirus on jahmatanud sealjuures ka tiimikaaslast Thierry Neuville'i, kes kaotab talle juba 21,6 sekundiga, ning tiimipealik Julien Moncet'd.

«Eks me teadsime, et Ott ongi nendel teedel hea. Ta võtab riske ja sõidab täisgaasiga. Tundub, et ta ei muretse millegi pärast,» kommenteeris belglane kamraadi etteastet ning võttis seejärel põgusalt kokku ka enda hommiku.

«Mina pole selleks (samasugusteks aegadeks – toim.) võimeline, kuna pean tundma ennast autos mugavalt, et midagi sarnast teha. Murekohad on jätkuvalt samad, aga eks me ürita midagi muuta. Ma ei usalda lihtsalt ennast piisavalt, et kiiremini sõita. Kui oled kolm-neli sekundit aegalasem, on see okei, aga 15 sekundit... see on juba probleem,» leidis Neuville.

Tiimipealik Moncet: «Väga hea tunne on rallit juhtida, kuid me tegelikult ei oodanud seda. Arvasime, et peame veel tööd tegema, aga näeme, et Ott andis endast 110 protsenti ja suutis parimat aega näidata.»