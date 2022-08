Riski piiril kihutav Tänak katse finišis: käed lihtsalt värisevad

Kuigi siin on tegemist ilupildiga, siis tegelikult on Ott Tänak tõesti kompamas kiirusepiire.

Ott Tänak annab Soome rallil endast kõik, et Toyotadele vastu saada. Siiani on see ka õnnestunud, sest nelja katse järel on saarlase edumaa lähima jälitaja ees 5,4 sekundit, kuid see on tulnud oma hinnaga.