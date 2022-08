BLOGI JA GALERII ⟩ Müncheni EMi 1. päev: võimsa rekordi püsitanud Õiglane ja Uibo püsivad kindlalt medalimängus!

Tiidrek Nurme, Roman Fosti ja Kaur Kivistik on ligemale aasta töötanud selle nimel, et püüda EMil maratonis meeskondlikku medalit. Mingit imet selleks korda saatma ei pea, nagu tõestas neli aastat tagasi pronksi kaela saanud Austria koondis, kuid selge on ka see, et liiga palju eksimisruumi meestel ka pole.

Muresid pole

EMi eel olid märgid igatahes head. «Arvestades, et kolm inimest peavad [medaliks] olema terved ja motiveeritud ja täna istume kõik siin, tervelt ja motiveeritult, siis mida enamat veel küsida. See on suurepärane seis ja kõik edasine on ainult boonuseks,» sõnas Nurme laupäeval kinnitamaks, et nad on igasugustest muredest täiesti priid.

«Läheme tegema oma parimaid jookse ja eks meil peab veidi ka õnne olema,» sõnas Fosti ning lisas: «Distantsi esimesel poolel peab paika pandud strateegiast rangelt kinni hoidma ja sealt edasi siis enesetunde pealt: nii palju, kui seest tuleb!»

Sama meelt oli ka Kivistik: «Siinne [kümnekilomeetrine] ring on paras väljakutse. Need, kes liiga kiirelt alustavad, hakkavad teises pooles kindlasti lõivu maksma. Peab olema nutikas!»

Kuigi maratonirajal käib võitlus põhiliselt iseendaga, on poodiumit silmas pidades meie meeste suurimad konkurendid Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Iisrael. See, kes peale jääb, on selge juba esmaspäeval kella 15st.

