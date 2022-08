OTSEBLOGI ⟩ Müncheni EMi 1. päev: kümnevõistluse kõik medalid on saadaval. Nazarov ebaõnnestus

Enne võistluspäeva:

Ajalool on ikka komme riimuda, ent tänavuse kergejõustiku EMi eel on déjà-vu-tunne lausa erakordselt tugev. Sest kui 2002. aastal riputati Münchenis hõbedased autasud kaela kümnevõistleja Erki Noolele ja maratonijooksja Pavel Loskutovile, siis ka nüüd kiikavad medalite suunas just meie mitmevõistlejad ja pikamaajooksjad.

Tiidrek Nurme, Roman Fosti ja Kaur Kivistik on ligemale aasta töötanud selle nimel, et püüda EMil maratonis meeskondlikku medalit. Mingit imet selleks korda saatma ei pea, nagu tõestas neli aastat tagasi pronksi kaela saanud Austria koondis, kuid selge on ka see, et liiga palju eksimisruumi meestel ka pole.

Muresid pole