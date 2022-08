BLOGI ⟩ Müncheni EMi 2. päev: Õiglane teenis karjääri esimese tiitlivõistluste medali!

Enne võistluspäeva:

Viie ala järel on kümnevõistluse juhtohjad sakslase Niklas Kauli käes, kes edestab oma rekordigraafikut (8691) 20 punktiga. See võib sisaldada ka seda paarisaja punkti suurust varu, mis odaviskes – Kaulil on seal rekordseeriast all müstiline 79.05 – tõenäoliselt kaotsi lähevad.