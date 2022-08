Latvala tõi välja, millega tuleb sõitjatel arvestada riukalikul Belgia MM-etapil

«Ieper on väljakutseid pakkuv ja kiire asfaldiralli, kus on palju tugevaid pidurdusi ja lõikeid. Teele satub palju mustust. Kui vihma sajab, on asfalt tõesti libe. Sõitjad peavad oskama teed lugeda ja määrata, kuidas pidamine muutub,» ütles Latvala meeskonna pressiteenistuse vahendusel.

Kui eelmisele etapile Soomes mindi vastu suurfavoriidina, siis lõpuks tuli poodiumi kõige kõrgemast astmest suu puhtaks pühkida. Toyota sõitjate Kalle Rovanperä ja Esapekka Lappi ees võitis võistluse Ott Tänak.

«Ma arvan, et oleme palju paremini ette valmistatud kui eelmisel korral. Mõistame nüüd võistluse olemust paremini ja teadsime, kuidas sobivatel teedel testida. Usun, et oleme konkurentsivõimelised ja valmis võidu nimel võitlema,» oli Latvala Belgia ralli osas optimistlik.

MM-sarja neljas mees Elfyn Evans pole tänavu veel ühtegi etappi võitnud ning ta möönab, et ka Belgias pole seda lihtne saada. Põhjuseks Hyundai sõitja Thierry Neuville, kes on oma koduvõistluse suurim favoriit.

«Need, kellel oli varasemat kogemust, näitasid selle olulisust eelmisel aastal. Selle aasta testides teadsime ka veidi paremini, mida autolt oodata ja mida vaja on. Selles mõttes on tore, et saame oma sooritust võrrelda,»ütles Evans.