M-Spordi boss: peame paremini esinema, selle masinaga võideti ju mõned kuud tagasi ralli!

Briti meeskonnal jääb äsja selja taga hooaja valusaim ralli Belgias, kus nende kõik kolm ekipaaži katkestasid. Tõsi, tänu Superrally-süsteemile võib sõitjate nimesid siiski lõpuprotokollist leida, kuid Gus Greensmithi 19. koht pole ilmselgelt see, mille järgi M-Sport Iperisse sõitis.

«Meil tuleb halvad rallid selja taha jätta, fookuse taas üles leida ja edasi liikuda,» sõnas tiimipealik Millener kindlameelselt. «Olukord on keeruline. Kõik tehases ja meeskonnas töötavad täie hooga, aga sellised rallid nagu viimane (Belgia – toim.) panevad sind proovile.»

«Teame, mida teha. Meil tuleb paremaks saada! Mitte keegi pole praeguste tulemustega rahul,» jätkas Millener kui lõi seejärel letti hooaja avaetapi Monte Carlos, kus vanameister Sebastien Loeb näitas, et uue Pumaga on võimalik võidu sõita küll. «Me ei saa unustada, et selle autoga võideti alles mõned kuud tagasi MM-ralli. Seega pole masin halb!»