Jälle häda: rahapuudus lükkab M-Spordi tähtsa uuenduse uude aastasse

«Me usume, et kütuseregulatsioonid muutuvad järgmiseks aastaks. Oleme teinud tööd, aga tahame järgmise sammu teha. Aga kui kütus on uus, siis põletame lihtsalt kõvasti raha – meil ei ole eelarvet, et mootorit kaks korda uuendada,» ütles Williams.

Erinevalt M-Spordist on nii Hyundai kui ka Toyota oma mootorile tänavu uuendusi toonud. Seda tehti enne juulis sõidetud Rally Estoniat. «Me teame, mida teised on teinud ja uurime ka ise asju, aga ei ole suurt eelarvet selle suunas veel visanud, sest see on meie jaoks kallis. Ma ei tea, kui kallis see teiste jaoks on, aga meie jaoks on mootori uuendamine kallis,» lõpetas Williams.