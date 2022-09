Ott Tänak ei tunne end Hyundais kõrvalejäetuna

Kui pärast Soome rallit oli MM-sarja liidril Kalle Rovanperäl koos 198 silma ning edu lähima jälitaja Ott Tänaku ees 94 punkti, siis kahe järgmise etapiga on soomlase kaukasse lisandunud vaid punktikatsetelt teenitud 9 punkti. Tänak on samal ajal noppinud aga ühe võidu ja teise koha ning vähendanud 94-punktise vahe 53 punkti peale. Laual on veel 90 silma.

«Kõik on võimalik, kuniks asi on läbi. Ent üksinda on seda raske teha. Kalle on jätkuvalt soodsal positsiooni ning vahe on suur. Selliseid kingitusi ei teha väga tihti,» vaatas Tänak DirtFishi vahendusel enda MM-tiitli võimalustele otsa.

Oma kommentaaris viitas Tänak äsja lõppenud Kreeka MM-rallile, kus Hyundai saanuks eestlasele appi tulla, kuid seda ei teinud. Nimelt võinuks Hyundai anda ralli võitnud Thierry Neuville’ile korralduse eestlane mööda lasta, mis aidanuks Tänaku Rovanperäle veel seitsme punkti jagu lähemale.

Küsimusele, kas Tänak tunneb end Hyundais kõrvalejäetuna, vastas eestlane: «Ei, ei, ei, mitte seda. Asi ei ole selles. Hyundais on palju väga häid inimesi, kellega teeme koostööd ka tehnilise poole pealt. Auto on selgelt arenenud ehk asjad liiguvad edasi.»

Hyundai on tõesti teinud tugeva hooaja teise poole, olles võitnud viimased kolm rallit. Kirsiks tordil on mõistagi Kreekas saadud kolmikvõit. «See on üsna imetlusväärne. Oli näha, kui nõudlik see ralli oli. Tegime väga head tööd, et suutsime kõik autod töökorras hoida,» kiitis eestlane tiimi.