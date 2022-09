Evans tunneb, et briti ralliisad keerasid sealsetele põrinafännidele selja

Suurbritannia MM-etapp kuulus WRC-kalendrisse viimati 2019. aastal, kuid pärast seda on brittidel tulnud neljarattaliste põrguliste nägemisest suu puhtaks pühkida.

Sel sajandil Walesis sõidetud rallile sai kolm aastat tagasi saatuslikuks puudulik valitsuse tugi. Kuigi pärast seda on briti ralliisad proovinud õnne Põhja-Iirimaal toimuva võidukihutamisega, pole see MM-kalendrit koostava WRC-Promotori jaoks piisavalt ahvatlev tundunud.

Septembri alguses toimus Walesis aga uus, Ceredigioni asfaldiralli, mis võiks Evansi hinnangul brittide MM-tühimiku kalendris täita.

«Sealsete korraldajate entusiasm ja pingutus on kõige vingem, mida olen Ühendkuningriigis näinud. Kogesime äsja seda kõike, seega kindlasti näeksin mina sellel rallil tulevikku,» kostis Evans usutluses DirtFishile.

«Minu hinnangul on sel rallil olemas kõik vajaminevad koostisosad [et MM-ralliks saada], kuid tõeline küsimus on, et kas briti autospordiliit seda samuti soovib. Hetkel see vähemalt niimoodi ei paista.

Minu jaoks on täielik müsteerium, kuidas meil, kes me oleme autotootjate jaoks üks võtmeturge, kes me oleme kohapeal autospordi järele tõeliselt hullud, kes me pakume ühtesid paremaid kruusateid ja nüüd ka asfaldi omasid, ei suuda seda (MM-rallit – toim) korraldada. See pole hea kuvand.»

DirtFish võttis sel teemal ühendust ka briti autospordiliiduga, kelle esimehe Hugh Chambersi sõnul pole kindlasti küsimus tahtmises.

«Kui te küsite, et kas Dave Richards, 1981. aasta autoralli maailmameister ja praegune briti autospordiliidu esimees, tahaks Briti MM-etappi, siis vastus on ilmselgelt jaatav,» kostis ta, kuid lisas seejärel, et neil tuleb lähtuda rohkemast kui pelgalt soovidest.