VIDEO ⟩ Baskonia esitles Kotsarit: olen leidnud endale näljase meeskonna

Kotsar sõnas, et ta on algava hooaja suhtes põnevil ning tunneb end uute meeskonnakaaslastega mugavalt. «Naudin treeninguid väga. Olen endale leidnud väga näljase meeskonna,» lausus keskmängija, kes hakkab kandma särki numbriga 21.

Lisaks kinnitas eestlane, et on uueks väljakutseks valmis. «Loodetavasti olen tasemel, mida näitasin EM-finaalturniiril, ning jätkan arenemist,» lausus Kotsar, kes kirjeldas end kui emotsioone kontrolli all hoidvat mängijat.

Spordidirektor Fernández lisas omalt poolt, et Kotsar on oskustelt täpselt selline mängija, keda tiim vajas. «Ta on mängija, kes on tugev ja saab hästi lauda kätte. Ta on väga palju arenev mängija.»