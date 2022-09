Sordo pole kindel, kas tema karjäär jätkub

2005. aastal juunioride maailmameistriks tulnud Sordo on alates 2006. aastast sõitnud kaasa kõik hooajad. Ta on esindanud Citroëni, Mini ja Hyundai värve. Korra istus ta ka Fordi roolis, kui asendas 2012. aasta Argentina rallil Jari-Matti Latvalat.

Hyundai meeskonda kuulub ta alates 2014. aastast, ent viimased viis hooaega on ta sõitnud kaasa osalise kalendri. Tänavu ongi tal kirjas vaid kolm etappi, kuid neil kõigil jõudis Oliver Solbergiga autot jagav hispaanlane poodiumile.

Sel hooajal osaleb Sordo tõenäoliselt veel vaid Hispaania etapil. Ühtlasi võib see jääda mõneks ajaks tema viimaseks ralliks. Nimelt pole peagi 40-aastaseks saaval hispaanlasel uut lepingut.

«Ma ei tea. Tahaksin sõita nii kaua, kuni olen hea. Mulle meeldib sõita ja võidelda. Ma ei tule siia lihtsalt selleks, et oodata ja vaadata, kuniks teised oma auto lõhuvad. Hea tunde tekitab just see, kui sa oled kiire ja sõidad häid aegu. Kuni seda teha suudan, tahan veel natukene sõita. Kui esitused enam välja ei tule, siis lõpetan. Vaatame, mis elu toob,» vastas ta.