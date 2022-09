Soomlased sillas: ilmataat võib mängida trumbid Rovanperäle

Rallit.fi andmetel lubatakse Aucklandis ehk ralli toimumispaika vihma nii neljapäevaks kui ka reedeks. See tähendaks, et esimesest stardipositsioonist võiks teatud tingimustel saada isegi eelis. Kui esialgu starditakse MM-sarja üldjärjestuses, siis laupäeval hetkeseisu pööratud järjestuses.

Kokkuvõttes on liidri Rovanperä edu turvaline. Kolm etappi enne hooaja lõppu edestab Toyota sõitja lähimat jälitajat, Hyundaiga kihutavat Ott Tänaku 53 punktiga. Uus-Meremaal tiitli kindlustamiseks peaks soomlane teenima eestlasest kaheksa, võidu korral seitse silma enam.

«Uus-Meremaa on üks neist võistlustest, kus on väga raske esimesena rajale minna. Avapäeval sõidame mööda roopaid. Loodetavasti saame auto nii heaks, et suudame Tänakule vastu saada,» ütles Ronvaperä võistluse eel.