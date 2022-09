Eurosarja võidukalt alustanud Rannula: järgmine vastane on suhteliselt ettearvamatu

Esimest ametlikku mängu Kalev/Cramot juhendanud Rannula sõnul oleks nii mõnegi asja üle nuriseda, ent tegemist on ju alles hooaja algusega. «Iga päev tulvad välja nüansid, millega peame tegelema. Kuid täna on fookus sellel, et homme on uus mäng. Vaatame rivid üle ja paneme plaani paika,» ütles ta.

Mida oskab Rannula kolmapäevase vastase kohta öelda? «Hoopis teistmoodi sats on. Kui tänane vastane oli pigem meeskondlik ja ühtlane, siis seal on kolm kindlat liidrit – üks kohalik mees ja kaks ameeriklast. Taktikalises plaanis on see suhteliselt ettearvamatu sats. Mängijatel on palju otsustusõigust, kuid võib-olla mitte nii palju distsipliini. Ent seda rohkem peame meie valmis olema.»