Uus-Meremaa ralli kaob järgmisel aastal jälle kalendrist

Portaali autosport.com teatel püüab Uus-Meremaa jõuda MM-kalendrisse tagasi 2024. aastal. Ralli korraldajate teatel käib MM-etapi korraldada soovivate riikide vahel ülitihe konkurents ning seetõttu on praktilisem korraldada Uus-Meremaa osavõistlus iga kahe või kolme aasta tagant.

«Usume, et sel üritusel on Uus-Meremaal kindel tulevik. WRC-l on Uus-Meremaal tugevad juured ning sellenädalana fännide huvi näitab selle võistluse tähtsust meie riigile,» ütles Uus-Meremaa ralli juht Peter Johnston.