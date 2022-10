VIDEO ⟩ Poolas vigastada saanud Jõesaare hooaeg on ilmselt lõppenud

Jõesaar on tuntud enda agressiivsuse poolest lauavõitlusesse minekus, ent üks olukord teisel poolajal lõppes nõnda halvasti, et eestlane vigastas tõsiselt jalga. Ta polnud enam võimeline iseseisvalt väljakult lahkuma ning ta kanti kahe tiimiliikme vahel riietusruumi.

Meeskonna ametlikus teadaandes on kirjas, et Jõesaar läbib järgmiste päevade jooksul uuringud, mis annavad vigastuse kohta täpsema pildi. Postimehele saabunud informatsiooni kohaselt on Jõesaare hooaeg ilmselt Poolas lõppenud.