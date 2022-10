Probleemidega võidelnud Tänak on kiirusega rahul, kuid ei mõista veel täielikult autot

Tänaku jaoks ei alanud Kataloonia ralli kõige meeldivamalt, kuna esiti tuli tal läbi ajada hübriidajamita. «Meid ootab ees raske päev. Mul polnud [autos] mingit tunnet,» lausus saarlane esimese katse lõpus.

Kahe katse järel kaotaski ta tolle hetke liidrile Kalle Rovanperäle 7,3 sekundiga, kuid seejärel asjad muutusid. Tänakul õnnestus hübriidajam tööle saada ning soomlasele järgmistel katsetel ka pähe teha.

«Sain kuidagi hübriidi lõpuks tööle. Seda mitte küll kogu aeg, aga ikkagi enamiku katsest. Asfaldil on vähe parem, kui sul on jõudu ka,» sõnas saarlane kolmanda katse lõpus, millele lisas neljanda järel veel: «Viimased kaks katset on juba vähe paremad olnud.»

Kõige nobedama sõitja aunimetust eestlane siiski ei teeninud, sest nii tiimikaaslane Thierry Neuville kui ka Sebastien Ogier näitasid asfaldil veelgi paremat minekut. Nelja katse järel juhibki võidukihutamist belglane, kellele järgnevad Ogier (+0,5) ja Rovanperä (+4,2). Tänaku leiab reede lõunal neljandalt kohalt (+6,0).

Ralli üldseis pärast nelja katset:

SS4OA Foto: EWRC

Pärast neljandat katset said Eesti rallisõbrad pisut ka hinge kinni hoida, kuna saarlase armatuuril põles finišialast lahkudes generaatori hoiatustuli ning Tänak tõmbas ülesõidul ka teepervele, et masinat parandada. Pärast kümmet ärevat minutit anti All Live'i eetris siiski teada, et 2019. aasta maailmameister on uuesti liikvel ja teel hooldusalasse.

«Kaotasime generaatoririhma. Pidime ära vahetama selle,» sõnas Tänak, mis täpsemalt neljanda katse järel toimus.

Ühtlasi kinnitas eestlane, et esimesel kahel kiiruskatsel tal hübriid ei töötanud ning see mõjutas kiirust. «Siis mõistsime, kuidas see kuidagi tööle saada ja see töötas,» avaldas ta.