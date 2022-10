Punktideta jäänud Aron jäi kõige napimalt üldarvestuse teisest kohast ilma

Kokkuvõttes võib Aron hooajaga ikkagi rahule jääda, kuna ta tõestas, et kõrgemal tasemel võistlemiseks vaja olev kiirus on tal olemas. Eestlane võitis kokku seitse kvalifikatsiooni ja teenis kuus etapivõitu. Mõlemas arvestuses hoidis Aron esikohta.

FRECA-sarjas selgus eile küll Euroopa meister, kelleks on Aroni meeskonnakaaslane Dino Beganovic. Samuti on suhteliselt kindel eestlase üldarvestuse teine koht, kuna tal on koos 241 punkti ning kolmandal positsioonil paiknev Gabriele Minì jääb eestlasest 24 silma kaugusele. Itaallane stardib tänasele võistlusele kolmandalt positsioonilt ning vajab eestlasest möödumiseks võitu ning peab lootma, et Aron ei suuda teenida ühtegi punkti.