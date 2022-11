M-Sport andis märku, kellega järgmisel hooajal arvestatakse

Selle nädala alguses kirjutas Prantsusmaa ajakiri AutoHebdo, et 27-aastane Fourmaux jääb viimaselt etapilt Jaapanis eemale ning tema võimalused jätkata tuleval hooajal Rally1-autos on vaid teoreetilised.

Kui esimese osas oli Prantsusmaa väljaandel õigus, siis M-Sport saatis välja teadaande, kus kinnitati, et nii meeskond kui ka sõitja teevad hetkel tööd 2023. aasta võistlusprogrammi osas.

«Kahjuks saame kinnitada, et Adrien Fourmaux ei osale järgmisel nädalal sõidetaval Jaapani rallil. Tegime selle otsuse arvestades kulutusi, mida tuleb sinna minnes kanda. Nii meeskond kui ka Adrien tunnevad, et hetkel on mõistlikum keskenduda tema järgmise aasta võistlusprogrammile M-Spordis. Seda nii WRCs kui ka arendusprojektides,» seisis M-Spordi teadaandes.