Matthias Tass: mängu algus läks üksteisega harjumiseks

Eesti koondise rivistusse kuulus täna vaid kolm paari kuu eest EM-finaalturniiril käinud meest (Tass, Siim-Sander Vene, Kristian Kullamäe) ning sama palju debütante (Artur Konontšuk, Hugo Toom, Kasper Suurorg, neist kaks esimest said vastavalt 27 ja 14 mänguminutit).

«Esimene veerandaeg läks üksteisega harjumiseks. Oleme neli päeva koos olnud ja harjutanud, aga see pole sama, mida võistlusmäng annab. Me polnud alguses täiesti valmis. Aga teine veerand näitas, et kui saame oma mängu käima, oskame seda hästi,» ütles Tass.