Ott Tänak tahab liiga palju raha? M-Sport kergitas saladusloori

«On selge, et Hyundaist lahkudes sai Otist üks võimalus, kuid see on meie jaoks rahaliselt endiselt väga raske. Maailmameistrid tulevad hinnasiltidega. Teeme kõik endast oleneva, et leida viis temaga koos töötamiseks, kuid see on keeruline,» ütles Millener Autospordile.

M-Sport tegi tänavu koostööd üheksakordse maailmameistri Sébastien Loebiga, prantslane osales neljal MM-etapil, millest ühe suutis ka võita. 48-aastane Loeb on M-Spordi valikus ka järgmiseks hooajaks.

«Seb on väga innukas, kuid tal on ka hinnasilt. Red Bull soovib endiselt meid toetada ning neil on võime tuua meeskonda selliseid inimesi nagu Seb, kuid selleks peavad paljud asjad sattuma õigetesse kohtadesse,» arvas Millener.

Milleneri sõnul pole veel kindel, mitu autot nad kavatsevad 2023. aasta mehitada. Lõppenud hooajal osales meeskond kõikidel etappidel vähemalt kahe autoga, kuid valitud rallidel oldi väljas koguni viie autoga.

«Peame olema ettevaatlikud, et me ei avaldaks liiga suurt survet ka meeskonnale. Meil on sel aastal olnud mõned väikesed mehaanilised probleemid, mida peame parandama, kuid ma arvan, et osa neist on tingitud väga lühikesest ettevalmistusest, millega me seisime silmitsi, sest kalender oli nii tihe,» selgitas Millener.