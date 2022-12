VIDEO ⟩ Vaata, kuidas Tänak neli minutit Fordi gaasipedaali ainult põhja surub

«Ott käis siin Dovenbys, et tutvuda meie võimalustega ning testida Greystoke'i metsas ka Puma Rally1-autot. Oti esmase tagasiside põhjal võime enesekindlalt öelda, et suudame 2023. aastal võidelda MM-tiitli pärast. Ainuüksi Oti paar siin veedetud päeva andis meie jaoks aimu, millist taset on vaja ralli võitude pärast võitlemiseks,» lausus Wilson M-Spordi pressiteenistusele.