Legendaarne rallihääl: Tänaku liitumine M-Spordiga oli WRCs kõige halvemini hoitud saladus

«Igal juhul on see Oti poolt väga tugev käik. Nad on Martiniga hea meeskond, M-Sport on korralik meeskond ja Puma hea Rally-1 auto. Jah, M-Sport ei suuda konkureerida suurte tiimide rahakottidega, aga selle-eest on neil tohutu motivatsioon ja tahe olla parimad,» jätkas Williams.

«Nüüd on neil olemas sõitja, kes on võimeline autoga võitma rallisid ja MM-tiitli. Ott on nende number üks sõitja ja saab kasutada kõiki võimalusi, mida neil on pakkuda. Loodan, et see keerab taas asjad Oti osas paremuse poole, sest aasta 2019, mil nad võitsid [Martiniga] esimese MM-tiitli on jäänud juba päris kaugele,» lõpetas britt lootusrikkalt.