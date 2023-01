Muutuvad veelgi paremaks? Toyota saadab Montes masinad starti uute osadega

Nimelt avalikustas Toyota meeskonna tehniline direktor Tom Fowler portaalile DirtFish, et Monte Carlos on nende neljarattalistel kasutada nii uued aerodünaamilised elemendid kui ka varasemast võimsam mootor.

«Põhiline asi, millega pärast Jaapanit oleme tegelenud, ongi uus aerodünaamiline pakett, mille käigus muutsime tunduvalt auto tagaosa. Varasemad reaktiivlennuki sisselaskeavad on nüüdseks kadunud, mille tulemusena on meil nüüd sileda küljega masin,» lausus ta.

«Eelmisel aastal oli suur osa meie jahutussüsteemiga seotud tööst teoreetiline, sest meil ei olnud hübriidsüsteemi, millega asju mõõta. Meil olid lihtsalt mingid numbrid, palju see soojust toodab ja kui palju on vaja seda jahutada,» jätkas Fowler. «Nüüd on meil õnnestunud aga kõike veel paremini optimeerida.»

Hooajaeelsete testide videost on samamoodi näha, kuidas Toyotadele on külge kruvitud ka uuemad tagatiivad, mis samamoodi masna aerodünaamikat parandavad.

Lisaks välimistele muudatustele teeb tiim Monte Carloks ka sisemisi täiendusi, täiustades mootorit ja võttes kasutusele uue jõuülekande. Fowleri sõnul ei too need endaga kaasa aga suurenenud jõudlust. «Pigem on see seotud töökindluse täiendamisega,» lausus ta.