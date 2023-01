PM MONTES ⟩ Millener Tänaku esitusest: meie poolest võiks rallile kohe joone alla tõmmata

Tänak kaebas neljapäeva õhtul sõidetud katsetel, et Ford Puma Rally1-autol olid väikesed elektriprobleemid, mistõttu streikis käigukast. Milleneri sõnul tuli eestlane keerulise olukorruaga eeskujulikult toime.

«Oti autol tekkinud väikene probleem polnud muidugi hea, aga me teame millega tegu ja saame sellest ruttu jagu. Ta suutis sellele vaatamata väga head tööd teha, seda on tore näha. See läks talle katsel natuke aega maksma, aga mitte üleliia palju,» ütles Millener Postimehele.

Muidugi oli tiimipealik õnnelik, et Tänak on keeruliste katsete järel poodiumil ning loodab, et eestlane suudab seda kohta järgmistel päevadel hoida. M-Spordi teine sõitja Pierre-Louis Loubet on seitsmes, mis tähendab, et praegusel hetkel ollakse konstruktorite arvestuses Hyundaist eespool ehk teisel kohal.

«Meie poolest võiks rallile kohe joone alla tõmmata, meil on päris hea seis,» ütles Millener naljatledes. «Pierre kaotas teisel katsel rohkem aega kui soovinuks, aga ta pole seda rallit Rally1-autoga sõitnud ning pimedas oli tal raske kohaneda. Eks ta oli ka natuke närvis, alati saab paremini, aga ta jõudis tervelt tagasi ja kõik on hästi.»

Reedel ootab sõitjaid ees 105,34 km kiiruskatseid ning ootamatusteks tuleb valmis olla hommikul, kui teed võivad olla libedad. «Tänane andis meile enesekindlust oodata sellelt rallilt head tulemust. Oleme mängus sees. Üritame selle peale midagi ehitada. Näeme öösel kõvasti vaeva, et autod oleksid homseks sada protsenti valmis.