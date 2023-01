Neuville süüdistas pealtvaatajaid ebasündsas käitumises

«Minu väljasõit neljapäeva õhtul? Me teame, et Monte Carlos võivad inimesed lund teedele visaga. Aga seal ei olnud seda üldse. Me ei oodanud üldse, et inimesed teed märjaks teevad ning see siis jäässe läheb ja meie informatsioon oli, et seal on 100 protsenti kuiv, jää või millegi muu riski ei olnud,» vahendab Belgia rahvusringhääling RTBF tema sõnu.