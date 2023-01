PM MONTES ⟩ Ogier võitles närvidega, Neuville teab, kuhu on kadunud Hyundai kiirus

Ogier sõnul võttis ta laupäeva väga rahulikult ning sellest oli kasu, sest tal polnud rajal ühtegi ohtlikku olukorda. Ühtlasi oli sellisel moel väga keeruline sõita. «Ausalt öeldes, võitlesin täna oma närvidega. Teadsin, et need on rehvipurunemiste osas kõige raskemad katsed ja ma ei tahtnud riske võtta.

Selle nahka on viimasel ajal läinud mitu head tulemust või isegi võitu. Olen õnnelik, et see päev sai läbi. Samal ajal tegi Kalle [Rovanperä] head tööd ja oleme meeskonnana heal positsioonil, et võtta kaksikvõit. See kõlab hästi. Aga neli katset on veel minna, need tuleb puhtalt läbida,» ütles Ogier ajakirjanikele.