Neli surma kahe aasta jooksul sunnib asfaldirallit muutusele

Esiteks jõuti järeldusele, et kui seni eksisteeris avatud klass, kus võisid sõita ükskõik kui võimsad masinad, siis nüüd tuleb masinate jõudlust piirata. See tähendab, et edaspidi on seal kõige võimsatame masinate jõudlus piiratud Rally2-autoga samale tasemele ehk neil on umbes 300 hobujõudud ja need kaaluvad umbes 1230 kg.