Tänaku tiimikaaslase reede päästis täpsuslöömine

«Ma kuulsin, et seal oli tegu täpsuslöömisega, nii lihtne asi oligi,» avaldas M-Spordi tiimipealik Richard Millener Motorsport.com-ile antud intervjuus. «Sa ei pääse selleni, näed vaid esimest ja tagumist otsa. Nad sättisid esiosa paika ja lõid tagant nii kõvasti, kui said, et see sirgeks saada. See on ralli.»