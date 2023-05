Prantsusmaa koondislane nahutas PSG fänne: mul on häbi, kuidas Messit koheldakse

Messi ümber puhkes skandaal kaks nädalat tagasi, kui ta lahkus ilma loata klubi juurest ning käis Saudi Araabias. Seetõttu eemaldas klubi ta mõneks ajaks meeskonna juurest ning ei maksnud sel ajal ka palka.

Messi mängis PSG eest terve 5:0 võidumängu AJaccio vastu, kuid fännid näitasid Messi osas oma rahulolematust välja. Lizarazul on piinlik vaadata, kuidas PSG fännid Messit kohtlevad. Endine kaitsja lisas, et seitsmekordne Ballon d'Ori võitja on teinud hea hooaja ja väärib paremat kohtlemist.

«Mul on häbi selle pärast, kuidas me Messit kohtleme. Tal pole olnud katastroofiline hooaeg, ta on Prantsusmaa meistriliigas löönud 15 väravat ja andnud 15 resultatiivset söötu. Jah, pärast MMi on numbrid muidugi langenud. Aga me räägime parimast või ajaloo ühest parimast mängijast. Me ei saa teda kohelda kui tavalist mängijat,» ütles Lizarazu Prantsusmaa Canal+ jalgpallisaates Telefoot.

Tema hinnangul on PSG-s mitmed mängijad ära hellitatud ning tegemist on laiema probleemiga. «Peale [Kylian] Mbappe, kes suudab alati hästi esineda, on palju mängijaid, kes on ära rikutud. Seega pole probleem mängijates, vaid süsteemis, mis nõuab neil päevpäevalt suurepärast esinemist ja järjepidevust. Kuid see pole Lionel Messi süü. Ma arvan, et ta väärib veidi rohkem austust,» lisas Lizarazu.