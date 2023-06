Sordo ja Lappi said Sardiinias trahvi

Reeglite kohaselt peavad sõitjad kandma oma varustust korrektselt kuni kiiruskatse finišis olevasse ajakontrolli sisenemiseni. See tähendab ka seda, et sõitjal peavad kuni selle hetkeni käes olema kindad. Nii Lappi kui ka Sordo sisenesid laupäeval ühe kiiruskatse järel ajakontrolli aga ilma kinnasteta.

Võistluste žürii trahvis mõlemat Hyundai sõitjat 200 euroga. Lappi kaardilugeja Janne Ferm selgitas, et kiiruskatse finiši ja ajakontrolli vahemaa oli pikk ning soomlastel tekkis segadus. Ta lisas, et ekipaaž on reeglist teadlik ning kahetseb selle eiramist.